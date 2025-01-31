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Сегодня, 21:15

Нападающий «Спартака» Ружичка не верит, что команда сможет возглавить Западную конференцию

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Нападающий «Спартака» Адам Ружичка рассказал о целях московской команды на завершающий отрезок регулярного чемпионата КХЛ.

«Безусловно, каждый из нас хочет, чтобы «Спартак» стал первым в Западной конференции. Но нам нужно быть реалистами. Команде необходимо сфокусироваться на то, что она действительно может сделать. Конечно, все мы хотим оказаться на первой позиции. Но если посмотреть в турнирную таблицу, становится понятно, почему это очень трудно сделать», — сказал Ружичка «РБ Спорт».

Турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив». У ярославцев 80 очков в 51 матче. «Спартак» идет на четвертой позиции, в активе красно-белых 65 баллов в 49 играх.

Источник: РБ Спорт
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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