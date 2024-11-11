Ружичка — о победе над «Куньлунем»: «Думаю, болельщики любят такие открытые игры»

Нападающий «Спартака» Адам Ружичка прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» (5:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Мне кажется, мы играли неплохо, кроме нескольких минут. В матче было много моментов, удалений, игры в большинстве. Думаю, болельщики любят такие открытые игры. Огромное спасибо им за поддержку. Этот город рядом с Москвой, и было небольшое ощущение, что встреча проходит на домашней арене, хотя она выездная», — приводит слова Ружички Legalbet.

«Спартак» одержал пятую победу подряд. Московский клуб с 35 очками после 24 игр занимает второе место на «Западе». «Куньлунь» (18 баллов в 25 встречах) замыкает турнирную таблицу.