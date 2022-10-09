Сегодня, 21:53
Нападающий «Спартака» Филип Вароне прокомментировал поражение от «Витязя» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Наш вратарь сыграл очень хорошо. В конце матча сыграли немного пассивно, нам нужно действовать увереннее и контролировать шайбу вместо того, чтобы играть в защите. Оба вратаря действительно сыграли великолепно. В серии буллитов все может случиться.
— Как бы вы оценили стартовый отрезок сезона для «Спартака»?
— Каждая игра — это вызов. Нам нужно становиться увереннее для того, чтобы больше забивать. Соответственно, набирать очки нужно тоже по максимуму, — цитирует «РБ Спорт» игрока.
После 17 игр «Спартак» занимает 6-е место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 20 очков.
Следующий матч команды сыграют друг с другом в Москве 11 октября. Начало встречи — в 19:30 мск.