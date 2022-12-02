Лучший бомбардир «Стальных Лисов» Канцеров — о дебюте в КХЛ: «Пока я, видимо, этого не заслужил»

Нападающий «Стальных Лисов» и сборной «Востока» Роман Канцеров в беседе с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от Кубка Вызова МХЛ, который пройдет в Челябинске 3 декабря, и ответил на вопросы о возможном дебюте в КХЛ за магнитогорский «Металлург».

— Какие ожидания от завтрашнего дня? Это же ваш первый Кубок Вызова, верно?

— Да. В прошлом году Кубок Вызова отменили. Было обидно — тогда собралось побольше старших ребят. Но и в этом году все ребята высокого уровня, все — лидеры своих команд. Завтрашний матч будет очень интересным.

— Вы — один из лучших бомбардиров МХЛ. Встреча с командой «Запада» отличается особой принципиальностью, учитывая, что против вас сыграет Иван Демидов, который идет в топ-5 бомбардиров?

— Конечно. Спортивный принцип присутствует. Хочется доказать, что мы лучше. Но все равно считаю, что надо больше играть на команду.

— В Магнитогорске ждут вашего дебюта в КХЛ. Чувствуете, что этот момент скоро произойдет?

— Это же зависит не от меня. Слышал много разговоров о себе. На пресс-конференциях журналисты спрашивали об этом. КХЛ — взрослый уровень, и к нему надо подойти полностью готовым. А пока я, видимо, этого не заслужил.

— Вы общаетесь с тренерами «Металлурга»?

— Илья Петрович [Воробьев] следит за нашими матчами. Он приходит на игры, смотрит и, думаю, анализирует, готов ли я или другие парни к тренировкам или матчам.

— Вы ставите цель — дебютировать в КХЛ в текущем сезоне?

— С одной стороны, конечно. Хочется попробовать взрослый уровень, скорости, быстроту мышления. С другой, понимаю, что мне вряд ли дадут сыграть полный матч. Выйти на две минуты и сидеть 58 минут на лавке в КХЛ или играть в МХЛ по 20 минут — это две стороны одной медали.