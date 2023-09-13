Нападающий Тарасов подписал контракт с «Куньлунем» до конца сезона-2023/24

Нападающий Даниил Тарасов подписал контракт с «Куньлунем» до конца сезона-2023/24, сообщает пресс-служба КХЛ.

В прошлом сезоне хоккеист выступал за «Ак Барс» и «Автомобилист». За казанский клуб он провел 11 матчей, забив 1 гол с показателем полезности «+1». В екатеринбургской команде он сыграл 21 матч, набрав 6 очков — забросил 4 шайбы и отдал 2 результативные передачи с показателем полезности «-3».

Всего в КХЛ 32-летний форвард провел 388 матчей, в которых Тарасов набрал 158 очков — забросил 88 шайб и отдал 70 результативных передач с показателем полезности «+8».