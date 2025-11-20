Нападающий «Торпедо» Артамонов отправился в «Нефтехимик» до конца сезона

Нападающий «Торпедо» Никита Артамонов перешел в «Нефтехимик» на правах аренды до конца сезона, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Нефтехимик» ведет переговоры с «Торпедо» об аренде форварда.

В сезоне-2025/26 Артамонов принял участие в 16 матчах «Торпедо» и сделал 1 результативную передачу. Также у него 4 (2+2) очка в 8 играх за «Торпедо-Горький» в ВХЛ.

«Нефтехимик» занимает пятую строчку в Восточной конференции КХЛ, набрав 31 очко в 29 матчах. «Торпедо» идет вторым на «Западе» с 39 очками в 30 играх.