Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:06

Нападающий «Торпедо» Артамонов признался, что вспоминал прошлые матчи с «Салаватом Юлаевым»

Telegram Дзен

Нападающий «Торпедо» Никита Артамонов подвел итоги матча регулярного чемпионата FONBET КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:5).

— Тяжелая игра получилась, много голов. Думаю, зрителям понравилось. Просто надо выводы сделать. В концовке были ненужные глупые удаления, реализованные соперником. И доводить уже либо до победы, либо до овертайма и там забирать очки.

— Как можете описать свой гол?

— Да обычные эмоции. Хорошо на бросок вывели, оставалось только попасть.

— Прошлые матчи с «Салаватом» не были богаты на заброшенные шайбы, как сегодня получилось показать такую голевую феерию?

— На самом деле, я тоже вспоминал те матчи. Там тоже очень много моментов было, просто не могли реализовать: что «Салават», что мы. Сегодня реализация хорошая была, поэтому и такой счет.

— На что делали упор при подготовке к матчу?

— Да просто хороший хоккей ожидался, обе команды хорошо в атаку играют, не сидят в обороне. Так и получилось.

София Митченкова

ХК Салават Юлаев
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Стало известно, сколько Станкович переплатил за Абену. Что происходит в «Спартаке»
Турнир UFC 308 пройдет в Абу-Даби вечером 26 октября
ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского
Чем Молдавия заплатит за евроинтеграцию. Разбор
Биография Пейдж Ванзант: от изнасилования в школе до контракта с UFC
Сегодня
Вчера
Неделя