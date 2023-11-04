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Сегодня, 20:31

Нападающий «Торпедо» Артамонов выбыл на неопределенный срок

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Торпедо» Никита Артамонов получил травму в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:4), сообщил главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов.

«Артамонов выбыл. На какой срок, не скажу точно. Я сейчас его отпустил домой, на выезде он нам не поможет. Думаю, завтра будет более точный вердикт по его травме», — приводит слова Ларионова ТАСС.

17-летний Артамонов в текущем сезоне сыграл 25 матчей и набрал 13 (4+9) очков.

«Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице «Запада», набрав 34 очка в 27 матчах. 8 ноября команда сыграет с «Витязем».

Источник: ТАСС
ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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