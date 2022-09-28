Денис Ян: «Привык к американскому образу жизни. Но у меня русский менталитет»

Нападающий «Торпедо» Денис Ян, обладающий американским гражданством, рассказал о том, как его семья в 90-х оказалась в США.

— На EliteProspects в строке «Место рождения» у тебя указан Портленд. Как ваша семья оказалась в США?

— На тот момент родители приехали в Портленд, и мы с братом родились именно там. Когда мне было пять лет, мы вернулись в Москву. Уже здесь я начал заниматься хоккеем, пошел в школу. Я рос в России с пяти до четырнадцати лет, пока не уехал продолжать свой хоккейный путь в Северную Америку.

— Насколько успел американизироваться за столько лет в Штатах?

— Все равно считаю себя русским. У меня русский менталитет. Да, я провел там очень много времени и привык к американскому образу жизни. Но везде есть свои плюсы и минусы.

— У тебя нет характерного американского акцента. Как удалось сохранить русский язык таким чистым?

— В семье мы всегда говорили на русском. У меня всегда были русские друзья, с которыми поддерживал связь. В Канаде и Америке тоже осталось много русских знакомых. Поэтому каждый день разговаривал на родном языке, читал книги. Я в совершенстве владею английским. Но он все равно будет вторым. Мыслю и думаю все равно на русском.