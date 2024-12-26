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Сегодня, 10:45

Свечников — о разгромном поражении от «Локомотива»: «Хочется провалиться под землю»

Алина Савинова
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Нападающий «Торпедо» Евгений Свечников назвал поражение от «Локомотива» одним из самых обидных в карьере.

В среду, 25 декабря, нижегородцы на своем льду уступили ярославской команде (0:5) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«После таких поражений хочется провалиться под землю. Одно из самых обидных поражений как в сезоне, так и в карьере. Проиграли все, что могли. Каждое единоборство. Самое главное — проиграли в желании. Очень медленно играли, медленно двигали шайбу. «Локомотив» постоянно нас накрывал и висел на нас. Нет ответа, почему в Ярославле мы выиграли 3:0, а дома проиграли 0:5. Надо смотреть в зеркало и находить ответ в себе. Пока очень стыдно», — приводит пресс-служба КХЛ слова Свечникова.

«Локомотив» набрал 64 очка за 40 матчей и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 39 баллами после 37 игр располагается на восьмой позиции. Команда Игоря Ларионова проиграла пять из последних шести встреч.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Евгений Свечников
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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