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Сегодня, 12:22

Нападающий «Торпедо» Фирстов — о дубле в ворота «Спартака»: «Я сегодня принес радость близким этими голами»

Даниил Аршавский
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Нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов прокомментировал свой дубль в матче FONBET чемпионата КХЛ со «Спартаком» (6:0).

«16 матчей не получалось забивать, и на этот матч у меня была единственная задача — помочь команде выиграть. Просто Бог меня вознаградил сегодня. Родителям спасибо большое, что переживали. Много друзей тоже, кто за меня переживал. Я сегодня принес радость им этими голами», — цитирует Фирстова ТАСС.

За 30 игр в текущем сезоне КХЛ 23-летний форвард набрал 18 (8+10) очков.

3 декабря «Торпедо» дома сыграет с «Металлургом». Матч стартует в 18.00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

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