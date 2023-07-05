Нападающий «Торпедо» Коваленко рассказал об уникальности работы с Ларионовым

Форвард «Торпедо» Николай Коваленко рассказал об особенностях работы главного тренера команды Игоря Ларионова.

«Игорь Николаевич сделал большой переворот в российском хоккее. То, что делал Ларионов в «Торпедо», об этом говорили многие, но сделал именно Игорь Николаевич. Понятно, что все тренеры работают на результат и каждый переживает за свою работу. Иногда это может быть и на повышенных тонах. Но лично нам в команде больше объясняли, а не ругали за моменты, в которых мы ошибались на льду. Игорь Николаевич за весь сезон ни разу не повысил на нас голос. Для меня было в новинку, что главный тренер с такой психологией нашел подход к команде. Он всегда объяснял теоретически, индивидуально и такими моментами надо наслаждаться, пока они есть», — цитирует Коваленко Metaratings.ru.

Ларионов возглавил «Торпедо» в мае прошлого года. Нижегородская команда под его руководством дошла до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступила в серии петербургскому СКА со счетом 0-4.