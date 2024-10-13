Нападающий «Торпедо» Линч считает, что Ларионов очень хорошо умеет понимать игроков

Нападающий «Торпедо» Бобби Линч поделился впечатлениями от работы с главным тренером нижегородской команды Игорем Ларионовым.

«Мне очень нравится Ларионов как тренер, он очень позитивный человек. У него цель, чтобы каждый хоккеист смог раскрыться с лучшей стороны. Он сильно не переживает из-за ошибок, потому что хочет, чтобы могли играть в свою игру.

На скамейке во время матчей он находится позади тебя и после каждой смены говорит «хорошая работа» или «попробуй так в следующий раз». Ты не можешь не прислушаться к словам такого человека. Ты стараешься внести изменения, и чаще всего твоя игра улучшается. Каждый человек воспринимает критику и похвалу по-разному. Поэтому он много общается с ребятами индивидуально, чтобы разделить их эмоции и помочь им улучшить свою игру. Он может понять каждого игрока. Не так много людей умеют это делать, но он именно такой человек», — цитирует Линча «РБ Спорт».

Американец выступает за «Торпедо» с 2023 года. В текущем сезоне на его счету 15 матчей и 9 очков (5+4).