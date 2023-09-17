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Сегодня, 18:15

Форвард «Торпедо» Атанасов: «Несколько клубов НХЛ выходили на меня, но никто не решился выбрать»

Атанасов объяснил, почему никто из клубов НХЛ не выбрал его на прошедшем драфте
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов, ярко проявляющий себя в стартовавшем сезоне КХЛ, в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, почему никто из клубов НХЛ не выбрал его на прошедшем драфте.

— Тебя признавали лучшим нападающим недели в КХЛ. Чувствуешь себя звездой?

— Нет. Если дальше получится удачно играть, то будет здорово. Конечно, я хочу продолжать удачную серию и всей душой верю, что так и будет.

— Насколько финансовый фактор для тебя важен?

— Я еще молодой игрок, деньги для меня сейчас точно не главное. Самое важное — играть и получать от этого удовольствие, а деньги со временем придут.

— Твой контракт заканчивается через два сезона. Из НХЛ уже выходили на связь?

— Да, несколько клубов выходило на меня. Драфт в этом году был, но никто не решился меня выбрать. (Смеется.) Особо ни к кому не присматривался.

Василий Атанасов. «Мы идем за Кубком Гагарина». Интервью новой звезды КХЛ из «Торпедо»

НХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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1 Торпедо 6 5 1 10
2 Динамо М 7 5 2 10
3 Спартак 7 4 3 9
4 Сочи 7 4 3 8
5 Локомотив 6 4 2 8
6 Куньлунь РС 8 4 4 8
7 Северсталь 5 3 2 7
8 ЦСКА 7 3 4 7
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 6 2 4 4
11 Витязь 7 1 6 2
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1 Металлург Мг 7 5 2 11
2 Ак Барс 7 5 2 10
3 Авангард 6 5 1 10
4 Трактор 7 4 3 9
5 Автомобилист 7 4 3 9
6 Лада 7 3 4 7
7 Сал. Юлаев 5 3 2 6
8 Амур 6 3 3 6
9 Барыс 6 1 5 5
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