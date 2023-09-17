Форвард «Торпедо» Атанасов: «Несколько клубов НХЛ выходили на меня, но никто не решился выбрать»

Сегодня, 18:15
Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов, ярко проявляющий себя в стартовавшем сезоне КХЛ, в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, почему никто из клубов НХЛ не выбрал его на прошедшем драфте.
— Тебя признавали лучшим нападающим недели в КХЛ. Чувствуешь себя звездой?
— Нет. Если дальше получится удачно играть, то будет здорово. Конечно, я хочу продолжать удачную серию и всей душой верю, что так и будет.
— Насколько финансовый фактор для тебя важен?
— Я еще молодой игрок, деньги для меня сейчас точно не главное. Самое важное — играть и получать от этого удовольствие, а деньги со временем придут.
— Твой контракт заканчивается через два сезона. Из НХЛ уже выходили на связь?
— Да, несколько клубов выходило на меня. Драфт в этом году был, но никто не решился меня выбрать. (Смеется.) Особо ни к кому не присматривался.
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|Торпедо
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|5
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|Динамо М
|7
|5
|2
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|Спартак
|7
|4
|3
|9
|4
|Сочи
|7
|4
|3
|8
|5
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|4
|2
|8
|6
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|4
|4
|8
|7
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|3
|2
|7
|8
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|3
|4
|7
|9
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|2
|4
|5
|10
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|4
|4
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|Витязь
|7
|1
|6
|2
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|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|7
|5
|2
|11
|2
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|2
|10
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|5
|1
|10
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|3
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|3
|2
|6
|8
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|6
|3
|3
|6
|9
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|1
|5
|5
|10
|Сибирь
|6
|2
|4
|5
|11
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|6
|1
|5
|4
|12
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|6
|1
|5
|3
|17.09
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