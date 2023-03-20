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20 марта, 23:52

Нападающий «Торпедо» Воронин — о поражении от СКА: «Шайба не шла в ворота»

Мария Гусева
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Нападающий «Торпедо» Кирилл Воронин прокомментировал поражение от СКА (0:4) в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«В первом периоде пропустили ненужные голы, потом уже отыгрываться было тяжело, — цитирует пресс-служба «Торпедо» Воронина. — Во втором периоде было много большинства и очень много моментов для его реализации. Думаю, не только могли сравнять счет, но и выйти вперед. Также в третьем периоде, где-то перестроились, начали больше давить, цепляться за шайбу, бороться за нее и бросать, но она никак не захотела залетать в ворота. Все штанги обстучали!

Как я сказал, что во втором и третьем периодах мы начали доминировать, но если бы мы реализовали хотя бы половину своих моментов — было бы хорошо. Я считаю, что большинство сегодня сыграло нормально, просто не были реализованы моменты. Надо у ворот где-то «доедать мясо с рисом». Немного проворонили. Пропустили быстрые два первых гола, и сбился темп. Начали отыгрываться и тратить больше сил. Просто не получилось забить, шайба не шла в ворота".

Счет в серии стал 3-0 в пользу СКА. Следующий матч между командами пройдет 22 марта в Нижнем Новгороде. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.

Источник: https://hctorpedo.ru/news/press/kirill-voronin-shayba-ne-shla-v-vorota/
Кирилл Воронин
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КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Кубок Гагарина
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