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Сегодня, 21:15

Сато — о питании в «Торпедо»: «Я больше люблю фастфуд. Но если тренер просит, то надо придерживаться такого режима»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «Торпедо» Ю Сато в интервью «СЭ» ответил на вопросы о том, как устроено питание в команде.

— Игорь Ларионов подсадил команду на правильное питание. Легко ли вам дается такой режим?

— Если честно, я больше люблю фастфуд. Но если тренер просит, то надо придерживаться такого режима. Думаю, это правильно. Спортсменам важно уделять внимание питанию. Питание и сон помогают восстанавливаться между играми. Постепенно привыкаю к этому. В России я живу один. Когда играл в Америке, жил в семье и не готовил сам. Сейчас пытаюсь готовить.

— Что готовите?

— Пасту, салаты, рис. Суши готовить не могу. В России нет таких нужных ингредиентов, как в Японии.

— Что под запретом в столовой «Торпедо», кроме сахара?

— Сахар, фастфуд, сладкие газированные напитки.

— Правильное питание действительно помогает чувствовать себя лучше?

— Мы проводим много матчей. Правильное питание помогает нам восстанавливаться.

— Мы выяснили, какие продукты под запретом в «Торпедо». Но ведь каждый может прийти домой и заказать бургеры или что-то вредное?

— Думаю, дома тоже все контролируют себя. Об этом нас просит тренер, который раньше был легендарным игроком. Все прислушиваются к его словам.

Ю&nbsp;Сато. «Россия стала вторым домом». Интервью первого японца в КХЛ

ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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