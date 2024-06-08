Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:34

Кадейкин о работе с Гру: «У североамериканских тренеров своя философия»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин поделился мнением о предстоящей работе с тренером Бенуа Гру.

«Под руководством любого тренера интересно, у каждого свое видение и свои взгляды на игроков и на команду. Понятно, что у североамериканских специалистов собственная философия, они под другим углом смотрят на некоторые вещи. Тем более в последние годы иностранцы почти не едут в Россию, так что должно быть интересно. Любой новый человек — это всегда новый опыт, это свежая кровь, свежее дыхание в нашей лиге», — цитирует Кадейкина «РБ Спорт».

«Трактор» 6 мая объявил о назначении Бенуа Гру новым главным тренером команды. Он сменил на посту Алексея Заварухина.

Источник: РБ Спорт
Александр Кадейкин
КХЛ
ХК Трактор
Бенуа Гру
0
Читайте также
Тренер академии Jackson Wink повесил над залом перевернутый флаг США
Холанн, Эдегор, Куртуа и Бензема не сыграют на чемпионате Европы-2024
СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова
Вратарь сборной России задолжал космическую сумму по алиментам. Что происходит вокруг Матвея Сафонова
Пасечник объявил 8 июня днем траура по погибшим при ударе ВСУ по Луганску
Директор Театра сатиры Игорь Берлин покидает свой пост
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

СКА разгрузил платежную ведомость более чем на 60 миллионов рублей благодаря переподписаниям контрактов