Нападающий «Трактора» Подкорытов: «У команды очень много моментов, только не можем забить»

Нападающий «Трактора» Александр Подкорытов прокомментировал итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:4).

«Конечно, ожидали не такого старта чемпионата. Сегодня была хорошая, боевая игра, обе команды хотели победить. Мы не реализовали свои возможности в большинстве. У меня был момент, надо было просто шайбу верхом поднять. Мог забивать Макс Шабанов. Также под воротами надо играть лучше. У нас очень много моментов, только не можем забить. Сейчас с парнями поговорим, а завтра посмотрим видео. Нам покажут ошибки, которые нужно исправить», — приводит слова Подкорытова сайт КХЛ.

Следующий матч «Трактор» проведет против «Автомобилиста». Игра состоится в Челябинске 6 сентября.