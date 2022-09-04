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КХЛ

4 сентября, 18:11

Нападающий «Трактора» Подкорытов: «У команды очень много моментов, только не можем забить»

Нападающий «Трактора» Подкорытов прокомментировал крупное поражение от «Локомотива»
Анна Горшкова
Корреспондент

Нападающий «Трактора» Александр Подкорытов прокомментировал итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:4).

«Конечно, ожидали не такого старта чемпионата. Сегодня была хорошая, боевая игра, обе команды хотели победить. Мы не реализовали свои возможности в большинстве. У меня был момент, надо было просто шайбу верхом поднять. Мог забивать Макс Шабанов. Также под воротами надо играть лучше. У нас очень много моментов, только не можем забить. Сейчас с парнями поговорим, а завтра посмотрим видео. Нам покажут ошибки, которые нужно исправить», — приводит слова Подкорытова сайт КХЛ.

Следующий матч «Трактор» проведет против «Автомобилиста». Игра состоится в Челябинске 6 сентября.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/04/501740.html
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