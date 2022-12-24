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КХЛ

Сегодня, 19:02

Сошников: «С генменеджером «Айлендерс» поговорил, услышал от него, что никаких особых гарантий нет»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Трактора» Никита Сошников после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:4 ОТ) поделился эмоциями от возвращения в Россию из НХЛ.

29-летний в своем первом матче забил гол и отдал передачу.

«Ты не можешь находиться постоянно в каком-то душевном стрессе, не играя, возить семью в два города и ездить на машине по 120 км. Я знал, что меня должны были поднять из фарм-клуба, но получил повреждение, пропустил три недели, поэтому и выбыл. Подходил уже здесь дедлайн, надо было определяться, хочу ли я оставаться или нет

Я с генменеджером «Айлендерс» поговорил, услышал от него, что никаких особых гарантий нет. Но это нормальное явление: никто никому таких гарантий не дает. Поэтому я взвесил, подумал, что стоит, наверное, вернуться. Но если бы был помоложе, наверное бы пободался», — сказал Сошников ТАСС.

Источник: https://tass.ru/sport/16682655
Никита Сошников
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Трактор
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