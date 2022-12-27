Сошников: «Мое мнение, что пять легионеров — это оптимально. Молодежь должна появляться не искусственно»

Нападающий «Трактора» Никита Сошников рассказал, что думает о лимите на легионеров в КХЛ.

«Мое мнение, что пять легионеров — это оптимально. Молодежь должна появляться не искусственно. Все должно быть поступательно. У меня как было? Нужно было пройти все, доказать, что можем играть в КХЛ! «Атлант» разваливался, возрастные игроки уходили, появился шанс. Нельзя просто так брать и втягивать сырую молодежь во взрослый хоккей. Если молодой парень приходит и «съедает» ветерана — это настоящая конкуренция. Если легионер слабее наших пацанов — он должен сидеть на «банке». Главное, чтобы все было честно. Нельзя ставить в состав только потому что у хоккеиста большой контракт, «правильный» возраст или гражданство», — приводит Sport24 слова Сошникова.

Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге. С 1 августа 2023 года клубы КХЛ смогут заявлять не больше трех иностранных игроков.