Нападающий «Трактора» Пулккинен назвал разгром от «Ак Барса» худшей игрой сезона

29 января, 23:12
Нападающий «Трактора» Теему Пулккинен прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Форвард назвал игру своей команды худшей в сезоне.
- Никаких особенных эмоций. Непростая ситуация у нас, — цитирует Пулккинена Metaratings.ru. - А так, сегодня — полный стадион много фанатов, это здорово, когда столько людей приходят посмотреть игру.
— Как вам матч в целом?
— В этой игре мы смотрелись действительно неважно, но еще не все кончено — много матчей впереди. Нужно забыть ее и готовиться к следующей — а она совсем близко. Через два дня играем дома.
— 0:2 после двух периодов — и итоговые 0:6. Почему?
— Когда проигрываешь в шесть голов, невозможно выделить какую-то одну причину. Все полностью вышло неважно.
«Ак Барс» набрал 73 очка и догнал лидирующую в Восточной конференции «Сибирь». «Трактор» остается на последней строчке на Востоке (54 очка).