Нападающий «Трактора» Телегин не считает важным имя соперника по первому раунду плей-офф

Нападающий «Трактора» Сергей Телегин поделился ожиданиями от концовки FONBET чемпионата КХЛ и первого раунда плей-офф.

«Принципиально ли удержать первое место на «Востоке»? Сложный вопрос. Тут обычно надо смотреть, как пойдет. Главное, играть в свою игру, не допускать тех ошибок, которые приводят к потерям очков. А там уже смотреть, к какому результату в регулярке это приведет.

Лучше не попадать в первом раунде на «Авангард» или «Адмирал»? Нет, так я точно не смотрю. Тут без разницы, на кого попадать. У нас в принципе вся конференция достаточно ровная. И уж точно нет слабых команд среди тех, кто попадает в плей-офф», — цитируют игрока «Известия».

Телегин — воспитанник «Трактора», он выступает за челябинский клуб с 2020 года. В текущем сезоне на счету 24-летнего форварда 18 очков (3+15) в 44 матчах.