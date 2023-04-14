Нападающий «Трактора» Тертышный назвал главного геймера в команде

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный рассказал, в какие компьютерные игры играют его партнеры по команде.

«Играем ли еще с Кравцовым в Fortnite? Когда Виталик был тут, играли вместе, подключали ребят, там был К'Андре Миллер, еще был паренек. В этом году времени нет, играем с друзьями из России. У Виталия непростой сезон был, я к нему с играми не лез. Может быть, позже команда соберется, посмотрим. С партнерами в PUBG играем. Самый заядлый геймер в команде — Антон Бурдасов, он в CS играет, у него даже команда есть, очень профессионально подходит, а в его команде Марсель Шолохов», — приводит «Чемпионат» слова Тертышного.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 24-летний форвард провел 64 матча за «Трактор», отметился 8 заброшенными шайбами и 22 результативными передачами.