Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:14

Нападающий «Трактора» Тертышный: «Даже хорошо, если выйдем в плей-офф на лидеров Востока»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный оценил шансы команды на попадание в плей-офф.

— Все переживают и хотят, чтобы «Трактор» попал в плей-офф, — цитирует «РБ Спорт» Тертышного. — Мы этого тоже хотим. Регулярный чемпионат еще идет, команда находится в зоне плей-офф и, дай бог, чтобы там держалась.

— Только с большой долей вероятности вы попадаете на кого-то из лидеров Востока — «Автомобилист» или «Металлург».

— Что с «Автомобилистом», что с «Металлургом» очень интересные матчи. Когда соперник — играющая команда, он сам играет и другим дает. Даже хорошо, если сразу в пекло. Было бы здорово.

«Трактор» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко в 52 матчах.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
0
Читайте также
Месть Джоковича и шансы Медведева. Расклады на Australian Open
«Самая красивая женщина в мире». Умерла знаменитая актриса Лоллобриджида — ее внучка брала медали на Олимпиаде
Межгосударственный авиационный комитет опроверг информацию о смене руководителя
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
В Сети высмеяли жену Зеленского после слов о России в Давосе
Путин потребовал не допустить вывоза за границу всего урожая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Иван Емец прокомментировал турнирное положение «Адмирала»

Главный тренер «Локомотива» Никитин объяснил свою фразу, почему хоккей — не шоу-бизнес