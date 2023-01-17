Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:24

Тертышный: «Седлак на год подписал контракт в Чехии, может, «Трактор» захочет его вернуть»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный рассказал об общении с бывшими легионерами клуба Лукашем Седлаком, Томашем Гикой и Романом Виллом, которые покинули Челябинск в межсезонье.

— Мы общаемся в соцсетях, друг за другом следим — как у кого дела, — цитирует «РБ Спорт» Тертышного. — Седлак сейчас вернулся в «Динамо» Пардубице, и они теперь все вместе втроем играют с Гикой и Виллом. У них хорошая команда, которая может бороться за Кубок. Конечно, НХЛ — это круто. Но «Филадельфия» не может пока выбраться из того положения, где они сейчас находятся. Лукаш решил, что ему будет лучше дома. Это его выбор, и я его уважаю.

— Они не хотят через несколько лет вернуться в «Трактор»?

— Все возможно. Седлак на год подписал, и, может, «Трактор» захочет его вернуть.

«Трактор» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко в 52 матчах.

Источник: РБ Спорт
Лукаш Седлак
Томаш Гика
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
0
Читайте также
«Самая красивая женщина в мире». Умерла знаменитая актриса Лоллобриджида — ее внучка брала медали на Олимпиаде
Косторная подтвердила расставание с Буяновой и не комментирует переход в парное катание
Межгосударственный авиационный комитет опроверг информацию о смене руководителя
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
В Сети высмеяли жену Зеленского после слов о России в Давосе
Путин потребовал не допустить вывоза за границу всего урожая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тертышный: «Где-то в голове сидит мечта играть в НХЛ, но пока у меня контракт с «Трактором»

Никита Нестеров стал лучшим снайпером среди защитников ЦСКА в КХЛ