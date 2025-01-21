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Сегодня, 15:30

Новичок «Трактора» Глотов: «Если я хочу выделяться, я должен делать намного больше, чем остальные»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий «Трактора» Василий Глотов в интервью «СЭ» рассказал о любимых книгах.

— Ты упомянул, что любишь книги. Что в последнее время читаешь?

— Связанное с саморазвитием. В основном зарубежная литература — у нас это не так развито. Либо психология, либо спикеры. Есть книги по физподготовке от тренера Майкла Джордана (Тима Гровера. — Прим. «СЭ»), мои любимые вообще. Голову оторвать можно, насколько я фанатею от него. Была бы возможность, часами бы с ним разговаривал. Одну из книг вообще каждый раз перечитываю во время плей-офф.

Из последнего — книга американского психолога про разум. Под каким углом мы смотрим на мир. Дэвид Гоггинс есть. Он всегда был полным парнем, а потом решил стать «морским котиком», похудел на 50 кг, потом попал на сборы. Рассказывает про свою жизнь: как его отец гнобил, как чуть не убил мать.

Есть «Атомные привычки». Очень банальные вещи, но если их правильно выработать, то все идет по-другому.

— Что ты для себя почерпнул из этих книг?

— Взгляд на свою профессию, уровень, которого я хочу достичь. Те силы, которые надо к этому приложить. Это намного больше, чем все думают. Если раньше думал, что «я вот постарался», то понимаю, что этого недостаточно.

Если я хочу выделяться, я должен делать намного больше, чем остальные. Это принесет пользу и остальной команде: если я стану лучше, то и остальные четыре человека в звене тоже станут лучше.

Василий Глотов. «Депрессия — это не от сильного разума». Интервью Василия Глотова — об обмене из СКА и многом другом

Василий Глотов
КХЛ
ХК Трактор
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