Нападающий «Трактора» Ткачев: «Сейчас каждый должен взять на себя ответственность и делать результат»

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:5).

— В первую очередь хочу сказать, что сейчас говорится много нехорошего в сторону игроков и тренерского штаба. Хочу защитить тренеров. Наш штаб работает в полную силу. Виноваты игроки, которые выходят на лед. Много было разговоров про вратарей и про тактику. Это все ерунда. Ответственность несет команда, которая выходит на матч. Все должны понимать, что закончилось время, когда можно спихнуть неудачи на партнера. Мы единая команда, которая несет ответственность за все поражения и за результат.

— Второй период у «Трактора» сегодня выпал из игры. За счет чего «Магнитка» была лучше в этом отрезке матча?

— Мы совершаем глупые ошибки, потом ищем оправдания. Это детский сад какой-то. Мы должны понимать, что делаем. В третьем периоде все стараются и мы забиваем голы. Непонятно, почему так не играем с самого начала. В раздевалке игроки должны друг друга спросить: почему так? Мы можем играть. Сейчас каждый должен взять на себя ответственность и делать результат. Начиная с ветеранов и заканчивая молодыми игроками. Если ты выходишь на лед, будь добр — выкладывайся.

— Как в команде относятся к таким тематическим матчам как сегодня?

— Это очень правильное мероприятие. Здорово, что клуб поддерживает и передает средства в Фонд. Это доброе дело. Нужно делать это чаще.

— Как оцените игру вашего звена?

— Никита очень переживает, что не может забить. Он старается. Шайба как заколдованная не идет в ворота. Он работает, старается бросать, играет на партнера. Эта шайба придет через работу. Не нужно думать о голах. Мы играем на результат. В третьем периоде нам хорошо помогали защитники. За счет этого мы закрываем соперника в зоне и действуем всем звеном.