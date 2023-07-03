Овечкин планирует посетить прощальный матч Зарипова

Агент нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, Глеб Чистяков, в разговоре с «СЭ», подтвердил новость о возможном посещении хоккеистом прощального матча Даниса Зарипова.

«Получил ли Александр Овечкин приглашение на прощальный матч Зарипова? Да, он планирует поехать», — сказал Чистяков «СЭ».

Ранее о приглашении Овечкина на прощальный матч Даниса Зарипова сообщил «СЭ».

24 февраля 2023-го Зарипов провел последний официальный матч в статусе хоккеиста в игре с «Металлургом» (3:6) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. В начале третьего периода 42-летний россиянин совершил круг почета, попрощавшись с казанскими болельщиками.

Зарипов — самый титулованный игрок в истории КХЛ, он пять раз выигрывал Кубок Гагарина. Также он трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009, 2014) в составе сборной России.

В общей сложности Зарипов провел 663 матча в регулярке КХЛ и набрал 557 (235+322) очков. В плей-офф — 154 игры и 128 (57+71) очков.