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Сегодня, 01:30

Кузнецов — о КХЛ: «Отмечу дворцы в Новосибирске и Омске, дай бог будет 40-45 команд»

Кузнецов отметил успехи и недостатки клубов КХЛ
Игорь Рабинер
Обозреватель
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в эксклюзивном интервью «СЭ» отметил успехи и недостатки клубов Континентальной хоккейной лиги.

— За КХЛ следите?

— Естественно.

— Как вам лига, которая стала явно непредсказуемее по сравнению с предыдущими сезонами?

— В первую очередь отмечу дворцы в Новосибирске и Омске. Смотришь картинку — так приятно, болелы везде, сумасшедшая атмосфера, и команды сразу как заиграли! Смотришь Хабаровск — трибуны тоже забиты, клуб выступает хорошо. Челябинск, Екатеринбург — Урал наш...

Хотелось бы сказать болельщикам, чтобы продолжали ходить на хоккей — играть при полном дворце намного интереснее, и мотивация у хоккеистов повышается, а от этого и уровень хоккея. А то смотришь, как в Подмосковье какие-то матчи проходят при пустых трибунах — хоккеистам играть тяжело! В Питере сейчас новый стадион откроется, и думаю, там будет потрясающая атмосфера. Надеюсь, когда-то большой хоккей вернется в Новокузнецк, в Ханты-Мансийск и города, где хоккей действительно нужен, будут возрождаться, и будут новые команды строиться и лига — расширяться.

Дай Бог, что однажды в КХЛ будет 40-45 команд. Конечно, все упирается в финансы — не каждая область может обеспечить команду, это дорого. Но, надеюсь, сложные времена пройдут, все наладится. Потому что молодые ребята тренируются, по два миллиона человек каждый год из хоккейных школ страны выпускается (Кузнецов назвал это число в качестве шутки, на самом деле — гораздо меньше. — Прим. «СЭ»), а приходит туда еще больше. Куда-то надо идти, команды находить, чтобы люди в 17-18 лет не оставались без работы. Очень хорошо, что существуют ЮХЛ, МХЛ, и это достойно похвалы. Спасибо всем, кто это придумывает.

Евгений Кузнецов. «Горжусь, что Гретцки критикует парня с ЧТЗ, который бутылки собирал!» Кузнецов — о карьере в НХЛ

Евгений Кузнецов (хоккей)
КХЛ
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