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Сегодня, 00:15

Кузнецов: «Хочу поиграть за «Трактор» в конце карьеры»

Кузнецов заявил, что вряд ли доиграет в профессиональный хоккей до 40 лет
Игорь Рабинер
Обозреватель
Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что вряд ли доиграет в профессиональный хоккей до 40 лет.

— Какие цели ставите перед собой сейчас и сколько лет даете себе на их реализацию?

— Насчет лет — в принципе не загадываю надолго. Скажу только, что хотелось бы, конечно, поиграть за «Трактор» в конце карьеры. Мечта такая — что-то сделать для родного города. Но это где-то далеко еще, когда уже совсем в НХЛ не смогу играть или пойму, что по уровню или здоровью уже не тяну. А так хотелось бы каждый год попадать в плей-офф и бороться за Кубок Стэнли. Это эмоции, это то, ради чего мы играем и тренируемся весь сезон — ощутить эти игры плей-офф на себе.

— Допускаете, что доиграете в НХЛ до сорока лет — как наверняка сделает Овечкин?

— Наверное, нет. До 39, может, и доиграю, а до сорока — нет, ха-ха!

Евгений Кузнецов. «Горжусь, что Гретцки критикует парня с ЧТЗ, который бутылки собирал!» Кузнецов — о карьере в НХЛ

Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК Трактор
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