Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 23:06

Нападающий «Витязя» Яремчук: «Мы подходим к той черте, после которой вернуться будет нельзя»

Telegram Дзен

Нападающий «Витязя» Александр Яремчук, ставший автором единственной шайбы в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Спартака» (1:2), в комментарии для «СЭ» подвел итоги игры.

— Думаю, «Спартак» давал нам играть, было много большинства в первом периоде, но где-то не выходило реализовывать моменты, — начал игрок. — Многое зависит от индивидуального результата.

— Как будете настраиваться на игру с «Торпедо». Клуб из Нижнего Новгорода, несмотря на череду неудач, сегодня обыграл «Металлург» с приличным счетом (7:4).

— Нам надо выиграть. Мы нуждаемся в очках, будем стараться. Без разницы с каким счетом они выиграли, мы не должны обращать на это внимание. Думаю, сегодняшнее поражение нас замотивирует на следующую игру. Мы подходим к той черте, после которой вернуться будет нельзя.

Анна Бирюкова

КХЛ
ХК Витязь
ХК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Пять россиян сыграют в Матче звезд НХЛ-2024
Медведева превратили в злодея в теннисном сериале. С россиянином поступили несправедливо и некрасиво
Путин заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ
Иран нанес ракетный удар по террористической группировке в Пакистане
Экс-главу морского управления Росгвардии Волкова приговорили к шести годам колонии
Американский политолог допустил применение США ядерного оружия на Украине
Популярное видео
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Динамо» Минск — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ