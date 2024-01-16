Нападающий «Витязя» Яремчук: «Мы подходим к той черте, после которой вернуться будет нельзя»

Нападающий «Витязя» Александр Яремчук, ставший автором единственной шайбы в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Спартака» (1:2), в комментарии для «СЭ» подвел итоги игры.

— Думаю, «Спартак» давал нам играть, было много большинства в первом периоде, но где-то не выходило реализовывать моменты, — начал игрок. — Многое зависит от индивидуального результата.

— Как будете настраиваться на игру с «Торпедо». Клуб из Нижнего Новгорода, несмотря на череду неудач, сегодня обыграл «Металлург» с приличным счетом (7:4).

— Нам надо выиграть. Мы нуждаемся в очках, будем стараться. Без разницы с каким счетом они выиграли, мы не должны обращать на это внимание. Думаю, сегодняшнее поражение нас замотивирует на следующую игру. Мы подходим к той черте, после которой вернуться будет нельзя.

Анна Бирюкова