Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:23

Нападающий «Витязя» Барак: «Мы стали сильнее и хотим побороться за Кубок Гагарина»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий «Витязя» Дерек Барак прокомментировал поражение от «Спартака» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Игра прошла субботу, 23 ноября. Подмосковный клуб уступил красно-белым в овертайме (4:5), ведя 4:1 по ходу встречи.

«Мы стали сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Нет серьезных провалов, за исключением матча со СКА (1:8). Мы очень хотим попасть в плей-офф и побороться за главный трофей. Конечно, мы не должны отдавать такие матчи, как со «Спартаком». Хорошо, что это произошло не в играх навылет. У нас есть целая регулярка, чтобы исправить какие-то недочеты в наших действиях и двигаться вперед. С красно-белыми всегда тяжелые матчи, но мы должны учиться преодолевать трудности», — цитирует Барака Legalbet.

«Витязь» с 29 очками после 30 матчей занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
В МИДе пообещали ответ Москвы в случае поставок Сеулом оружия Киеву
Кустурица назвал удар «Орешником» по Украине зрелищным и масштабным
Россиянка Лысенко победила в кейрине на первом этапе Лиги чемпионов по велотреку
Галактионов рухнул на землю, Станкович заслужил такой разгром. Что произошло после матча «Спартак» - «Локомотив»
Конора Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании
Силы ПВО ликвидировали 34 украинских БПЛА над территорией РФ
Сегодня
Вчера
Неделя