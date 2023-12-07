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7 декабря, 22:59

Джереми Рой: «С нетерпением жду Матч звезд КХЛ»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Нападающий «Витязя» Джереми Рой после поражения от ЦСКА (1:4) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ высказался об игре и предстоящем Матче звезд КХЛ.

— Мы слишком долго вкатывались в игру. Мы уже уступали в счете, к тому времени, когда разыгрались и когда начали создавать моменты.

— В КХЛ будет пауза на Матч звезд, вы один из участников этого события. Поделитесь эмоциями на этот счет.

— Это очень увлекательное событие, я впервые буду принимать участие в таком мероприятии. С нетерпением жду Матч звезд. Интересно посмотреть, как это все здесь происходит. Завтра отправляемся.

— Что-то успели придумать, чтобы удивить болельщиков?

— Еще нет на самом деле. Это первый раз для меня, не знаю, что и показывать. Оставлю эту возможность более опытным ребятам.

— Вы уже два года в России. Поделитесь впечатлениями о жизни здесь.

— Мне здесь очень нравится. Мне посчастливилось жить в Москве, прекрасный город. Есть возможность путешествовать и видеть эту часть мира, которую мы не особо часто имеем возможность увидеть, приезжая из Северной Америки. Больше всего меня удивил здесь, наверное, очень высокий уровень ресторанов. Архитектура тоже потрясающая. У меня уже очень много любимых мест здесь. Жить очень комфортно. Большинство ребят из команды русские, так что проблем с коммуникацией не возникает.

— На русском языке уже можете сказать какие-то фразы?

— Задайте этот вопрос через пару месяцев, а я пока попрактикуюсь. (смеется)

— На Матче звезд попрактикуетесь с Бреннаном Менеллом, у него уже хорошо получается говорить на русском.

— Обязательно с ним это обсудим. (смеется)

КХЛ
ХК Витязь
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