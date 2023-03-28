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Сегодня, 00:35

Нападающий «Витязя» Рассказов объяснил удачное выступление команды в сезоне-2022/23

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Нападающий «Витязя» Кирилл Рассказов в эксклюзивном интервью «СЭ» высказал мнение, почему его команда относительно успешно выступила в сезоне, завершив выступление в первом раунде плей-офф после поражения в серии «Локомотиву» (1-4).

— Если же говорить о хоккее, возможно, нам очень сильно помогло то, что нас списывали со счетов заранее. Мы тогда с Владимиром Галузиным как раз говорили на эту тему. В «Витязе» собрались все те, кому есть что доказывать.

— Я все равно не могу понять, как, например, вы набрали 30 (15+15) очков. Потому что это просто удивительный результат, учитывая все исходные.

— И я, и другие были обозлены на то, что нас считали отработанным материалом. Поверьте, иногда это самая лучшая мотивация для хоккеиста. С первых дней в «Витязе» сложилась уникальная атмосфера. В раздевалке все были доброжелательными. И это все переносилось на площадку. Мы, например, выигрывали очень важные матчи. И речь не про четыре победы подряд на старте. Были ситуации, когда могли выпасть из восьмерки, встречались со своим конкурентом и побеждали.

Полностью интервью с Кириллом Рассказовым читайте здесь.

Кирилл Рассказов
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
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