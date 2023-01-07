Форвард «Витязя» Уилсон: «Овечкину вообще не составит труда стать первым по голам в НХЛ»

Нападающий «Витязя» Скотт Уилсон рассказал, кого считает лучшим российским хоккеистом.

— Кто, на ваш взгляд, лучший российский игрок в истории?

— Даже не знаю. Наверное, выделю того, кто уже закончил играть, — Сергея Федорова, который очень крут. Мой отец был большим поклонником его игры, я и сам следил за ним, будучи юным. Из действующих игроков, пожалуй, Овечкин, его просто не остановить. Думаю, да, конечно, он сможет побить рекорд Гретцки. Сколько ему, 37? Считаю, что в той форме, в какой он сейчас, Ови сможет играть еще лет пять, поэтому ему вообще не составит труда стать первым по голам в НХЛ.

В текущем сезоне Овечкин забросил 29 шайб и сделал 19 результативных передач в 42 матчах НХЛ. На счету россиянина 809 голов в НХЛ, до рекорда Уэйна Гретцки Овечкину остается забросить 85 шайб.