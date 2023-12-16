Нападающий Заседа запросил обмен из «Спартака»

Нападающий команды «Звезды и ВХЛ» Матвей Заседа после турнира «3 на 3» на Кубке Первого канала рассказал о желании покинуть московский «Спартак».

— Сейчас я нахожусь все время в «Химике». Конечно, ко мне в Воскресенске очень хорошо относятся и создают максимально комфортные условия. Тренерский штаб, коллектив, болельщики — все на высшем уровне. Но на данный момент я не подхожу к игре основной команды, и прошу «Спартак» обменять меня.

Как сказал наш президент, молодежь должна ставить перед собой амбициозные цели и задачи. Поэтому я хочу находиться в команде КХЛ, где я нужен и смогу дальше развиваться как игрок и завоевать Кубок Гагарина, — сказал Заседа «СЭ».

24-летний Заседа в текущем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сыграл за «Спартак» 13 матчей и набрал 7 (2+5) очков. В ВХЛ форвард провел за «Химик» 19 игр и набрал 14 (7+7) очков.