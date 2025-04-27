Науменков — о победе над «Локомотивом»: «Тяжелая игра, вытерпели и забили свои голы»

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков подвел итоги первого матча полуфинальной серии плей-офф КХЛ против «Локомотива» (3:1).

— Тяжелая игра, новая серия, — приводит слова Науменкова официальный сайт клуба. — «Локомотив» — очень хорошая команда. Во втором периоде было тяжело, но мы вытерпели и забили свои голы.

— Вы опять забиваете «Локомотиву»? Это совпадение, случайность, магия?

— Может, все вместе.

— Семь матчей было в предыдущей серии. Как это сказывается?

— Это хорошо, находишься в игровом тонусе, не надо много тренироваться, всегда в игре. Есть свои плюсы.

— В чем разница между играми со «Спартаком» и «Локомотивом»?

— Думаю, это не секрет: у «Локомотива» хорошая система. Они сильно давят, большие игроки, постоянные броски по воротам.

«Салават Юлаев» повел в серии со счетом 1-0. Второй матч между командами пройдет в Ярославле 29 апреля, начало — в 19.30 (мск).