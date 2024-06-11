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Сегодня, 18:13

Наумов рассказал, с какими чувствами уходил из ЦСКА

Алина Савинова
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов ответил на вопрос о том, насколько тяжело было уходить из московского клуба, где он работал последние шесть сезонов.

«Конечно, ты прирастаешь к коллективу и к месту. Мы выиграли три Кубка Гагарина, добились больших успехов. Когда ты столько проходишь вместе, все это делает коллектив более дружным. Были не только победы, но и сложные моменты, когда отыгрывались с 1-3 в финале и в итоге достигали своих целей. Отмечу, что и в Ярославле на протяжении трех лет мне было приятно работать, и уезжать было непросто. Но ты всегда должен понимать, что это неизбежно. В ЦСКА коллектив располагал к комфортной работе, но на данный момент сложилось все таким образом», — цитирует Наумова Sport24.

55-летний специалист в разные годы своей тренерской карьеры также работал в «Локомотиве», «Атланте», рижском «Динамо» и других командах.

Источник: Sport24
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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