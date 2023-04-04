Найдено тело отца хоккеиста «Сочи» Матвея Мичкова

Сотрудники полиции извлекли и провели опознание тела 51-летнего Андрея Мичкова. Отец хоккеиста ХК «Сочи» и сборной России Матвея Мичкова был обнаружен мертвым в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.

Вечером 2 апреля он вышел из дома по этому же адресу, после чего с ним пропала связь.

О характере смерти будет сообщено после расследования всех обстоятельств.

4 апреля стало известно, что в Сочи пропал отец хоккеиста Матвея Мичкова Андрей. С 2 апреля 2023 года местонахождение 51-летнего мужчины неизвестно.