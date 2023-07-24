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Сегодня, 12:07

Найт может покинуть «Авангард» по семейным обстоятельствам

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Михаил Зислис
Обозреватель
Корбэн Найт.
Фото Владимир Беззубов/ photo.khl.ru
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Как стало известно «СЭ», канадский нападающий Корбэн Найт близок к уходу из «Авангарда». Причина — семейные обстоятельства. В случае если менеджменту омского клуба не удастся изменить позицию игрока, то тому придется выкупать оставшийся год по контракту.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Найта в таком случае станет чемпионат Швейцарии.

У «Авангарда» есть несколько кандидатов на замену канадцу — одним из них является 31-летний американский форвард Райан Дзингел, проведший прошлый сезон в АХЛ.

32-летний канадский форвард провел в КХЛ 278 матчей, в которых забросил 84 шайбы, сделал 113 передач и набрал 73 минуты штрафа. Показатель полезности — «+30».

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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