Найт может покинуть «Авангард» по семейным обстоятельствам

Как стало известно «СЭ», канадский нападающий Корбэн Найт близок к уходу из «Авангарда». Причина — семейные обстоятельства. В случае если менеджменту омского клуба не удастся изменить позицию игрока, то тому придется выкупать оставшийся год по контракту.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Найта в таком случае станет чемпионат Швейцарии.

У «Авангарда» есть несколько кандидатов на замену канадцу — одним из них является 31-летний американский форвард Райан Дзингел, проведший прошлый сезон в АХЛ.

32-летний канадский форвард провел в КХЛ 278 матчей, в которых забросил 84 шайбы, сделал 113 передач и набрал 73 минуты штрафа. Показатель полезности — «+30».