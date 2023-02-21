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Сегодня, 15:13

Назаров отреагировал на идею смягчить наказание за драки в КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал появившуюся в прессе информацию о том, что в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ могут смягчить наказание за драки.

«Считаю, что разговоры о том, что в КХЛ могут смягчить наказание за участие в драках, начались не просто так. Это давно назревающий ход. Мы все стали забывать, что хоккей — это шоу. И болельщик ходит как смотреть на победы своей любимой команды, так и получать эстетическое удовольствие от игры. Например, за годы моей тренерской карьеры в КХЛ — а это 647 матчей — здорово себя проявляли такие ребята, как Баев, Пиганович, Яблонски, Саймон. В не чужом для меня Казахстане раскрылся как яркий боец Дамир Рыспаев, в «Сочи» неплохой паренёк Донат Стальнов, а также Артем Иванюженков. Немножко не хватило времени, чтобы подраскрыть их ещё сильнее. Зато раскрылись такие ребята, как Вася Глотов или Никита Попугаев. Все эти парни работают на имидж и популяризацию хоккея, в том числе своими драками», — приводит слова Назарова «Чемпионат».

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5004985-andrej-nazarov-otreagiroval-na-ideyu-smyagchit-nakazanie-za-draki-v-khl.html
Хоккей
КХЛ
Андрей Назаров
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