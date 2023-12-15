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Сегодня, 20:42

Назаров рассказал, были ли у него предложения из КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь сборной «Звезды и ВХЛ» и «Рубина» Егор Назаров рассказал, были ли у него предложения из КХЛ.

«Вел ли переговоры с «Авангардом»? В прошлом сезоне был такой вариант. Можно сказать, что уже вещи собирал, но в конце не сложилось. Как я понял, стоп был со стороны «Авангарда». В Тюмени были согласны отпускать. После чемпионского сезона с «Рубином» внутри у меня теплилась надежда, что вернусь домой. С детства у меня мечта играть за «Трактор» — эта команда в моем сердце. Но дальше ничего не пошло. Есть ли желание начать переговоры с клубами КХЛ после завершения контракта с «Рубином»? Что об этом сейчас говорить? У нас в «Рубине» хорошая команда, поставлены высокие цели, и хочется провести хороший сезон. А потом как будет, так и будет», — приводит слова Назарова «РБ Спорт».

Назаров признавался лучшим вратарем ВХЛ по итогам сезона 2021/22.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/egor-nazarov-by-l-variant-s-avangardom-s-detstva-mechta-igrat-za-traktor/
Егор Назаров
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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