«Нефтехимик» нанес «Адмиралу» третье поражение подряд

Сегодня, 19:17
«Нефтехимик» дома обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
Победу хозяевам принесли голы Булата Шафигуллина, Егора Корбита и Евгений Митякин. Кирилл Ураков отдал две голевые передачи.
За владивостокцев отличились Джованни Фьоре и Кирилл Петьков.
«Нефтехимик» (55 очков) занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Адмирал» (41) идет последним на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Голы: Шафигуллин — 9 (мен., Ураков), 21:04 — 1:0. Корбит — 4 (Ураков, Шафигуллин), 30:45 — 2:0. Фьоре — 9 (Голубев, Ибатуллин), 37:33 — 2:1. Митякин — 6 (бол., Соколов, Клок), 55:57 — 3:1. Петьков — 5 (Завгородний), 58:02 — 3:2.
Вратари: Долганов — С.В. Иванов (59:10).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 18 (8+7+3) — 28 (11+8+9).
Судьи: Мочалов, Фатеев.
21 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 2845 зрителей.