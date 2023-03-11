«Ак Барс» одержал волевую победу над «Нефтехимиком» и вышел в полуфинал Восточной конференции

Сегодня, 19:13
«Ак Барс» в гостях обыграл «Нефтехимик» в шестом матче 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина — 4:2.
В составе казанской команды отметились Кирилл Панюков, Константин Лучевников, Дмитрий Кагарлицкий и Дмитрий Воронков.
За «Нефтехимик» забросили Ансель Галимов и Андрей Чивилев.
«Ак Барс» выиграл серию со счетом 4-2. Казанский клуб вышел в полуфинал Восточной конференции.
Кубок Гагарина — смотрите в Okko
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Шестой матч
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
Голы: Галимов — 2 (Камара, Шафигуллин), 0:42 — 1:0. Панюков — 1 (Семенов, Галиев), 1:02 — 1:1. Чивилев — 3 (Кизимов, Сидоров), 33:05 — 2:1. Лучевников — 1 (Петров, Евсеев), 43:49 — 2:2. Кагарлицкий — 3 (Радулов, Билялов), 50:26 — 2:3. Воронков — 4 (мен., п.в.), 57:57 — 2:4.
Вратари: Тихомиров (57:02 — 57:57, 58:39) — Билялов.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 31 (13+10+8) — 29 (8+8+13).
Судьи: Наумов, Юдаков.
11 марта. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 4653 зрителя.
Счет в серии — 2-4.