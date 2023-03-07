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Сегодня, 19:19

«Нефтехимик» одержал волевую победу над «Ак Барсом» и сравнял счет в серии

Руслан Минаев
«Нефтехимик» — «Ак Барс».
Фото ХК «Ак Барс»
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«Нефтехимик» дома обыграл «Ак Барс» в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина — 4:2.

В составе клуба из Нижнекамска забивали Рауль Якупов, Семен Кизимов, Евгений Митякин и Вячеслав Лещенко. У казанцев отметились Кирилл Петров и Стансилав Галиев.

«Нефтехимик» отыгрался с 0:2, пропустив две шайбы в течение 38 секунд во втором периоде.

Счет в серии стал равным — 2-2. Следующая игра пройдет в Казани 9 марта. Начало — в 19.30 мск.

Кубок Гагарина — смотрите в Okko

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Голы: Петров — 2 (Шипачев, Кагарлицкий), 21:12 — 0:1. Галиев — 3 (Адамчук), 21:50 — 0:2. Якупов — 1 (Купцов, Сидоров), 26:37 — 1:2. Кизимов — 1 (Белозеров), 32:32 — 2:2. Митякин — 1 (бол., Лещенко), 55:27 — 3:2. Лещенко — 1 (Попов), 58:59 — 4:2.

Вратари: Судницин — Билялов.

Штраф: 9 — 4.

Броски: 35 (8+15+12) — 34 (15+14+5).

Судьи: Кочетов, Ромасько.

7 марта. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

Счет в серии: 2-2.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/playoff/
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КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
Кубок Гагарина
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