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Сегодня, 20:01

«Нефтехимик» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Нефтехимик» и «Ак Барс» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Нижнекамске 14 января и завершилась победой гостей — 1:0.

Видео лучших моментов матча «Нефтехимик» — «Ак Барс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Ак Барс» (60 очков) после 50 матчей занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (51) после 52 игр идет девятым на «Востоке».

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
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