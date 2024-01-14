Сегодня, 20:01
«Нефтехимик» и «Ак Барс» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра прошла в Нижнекамске 14 января и завершилась победой гостей — 1:0.
Видео лучших моментов матча «Нефтехимик» — «Ак Барс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Ак Барс» (60 очков) после 50 матчей занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (51) после 52 игр идет девятым на «Востоке».
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