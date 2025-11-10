Видео
10 ноября, 16:10

«Нефтехимик» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Нефтехимик» и «Ак Барс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 10 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Нефтехимик» и «Ак Барс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 10 ноября.
Фото ХК «Нефтехимик»

«Нефтехимик» и «Ак Барс» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в понедельник, 10 ноября. Матч пройдет на «Нефтехим Арене» в Нижнекамске. Начало — в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 19:00. Нефтехим-Арена (Нижнекамск)
Нефтехимик
Ак Барс

Следить за ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — «Ак Барс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «КХЛ ТВ» и официальном сайте КХЛ. В Казани смотреть игру можно на телеканале «ТНВ Татарстан».

Нижнекамцы набрали 29 очков в 25 матчах и занимают пятое место в Восточной конференции. Казанская команда с 32 очками в 24 играх располагается на второй строчке в Восточной конференции.

Матч «Нефтехимик» — «Ак Барс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
