«Нефтехимик» и «Ак Барс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 10 ноября

«Нефтехимик» и «Ак Барс» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в понедельник, 10 ноября. Матч пройдет на «Нефтехим Арене» в Нижнекамске. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — «Ак Барс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «КХЛ ТВ» и официальном сайте КХЛ. В Казани смотреть игру можно на телеканале «ТНВ Татарстан».

Нижнекамцы набрали 29 очков в 25 матчах и занимают пятое место в Восточной конференции. Казанская команда с 32 очками в 24 играх располагается на второй строчке в Восточной конференции.

