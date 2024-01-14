Шайба Кагарлицкого принесла «Ак Барсу» победу над «Нефтехимиком»

Сегодня, 19:12
«Ак Барс» в гостях обыграл «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ – 1:0.
Единственную шайбу в первом периоде забросил нападающий казанцев Дмитрий Кагарлицкий.
Голкипер гостей Тимур Билялов отыграл на ноль, отразив 29 бросков по своим воротам.
«Ак Барс» (60 очков) после 50 матчей занимает седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (51) после 52 игр идет девятым на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Ак Барс» (Казань) – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Гол: Кагарлицкий - 11 (бол., Шипачев, Радулов), 2:24 - 0:1.
Вратари: Тихомиров - Билялов.
Штраф: 4 - 4.
Броски: 29 (12+10+7) - 30 (15+7+8).
Судьи: Васильев, Сергеев.
14 января. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 4765 зрителей