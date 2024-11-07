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Сегодня, 21:48

«Ак Барс» на выезде обыграл «Нефтехимик»

Алина Савинова
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«Ак Барс» на выезде победил «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

У казанской команды по голу забили Александр Барабанов, Кирилл Семенов, Митчелл Миллер и Дмитрий Яшкин. Единственная заброшенная шайба хозяев на счету Андрея Белозерова.

«Ак Барс» набрал 29 очков за 21 игру и располагается на третьей позиции на «Востоке». У «Нефтехимика» 22 очка после 25 матчей и восьмая строчка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Голы: Барабанов — 8 (бол., Галимов, Лямкин), 1:27 — 0:1. Белозеров — 6 (бол., Митякин, Барбер), 11:11 — 1:1. Семенов — 7 (Яшкин, Барабанов), 11:39 — 1:2. Миллер — 1 (бол., Лямкин, Галимов), 35:58 — 1:3. Яшкин — 10 (Семенов, Марченко), 54:43 — 1:4.

Вратари: Долганов — Билялов.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 27 (14+6+7) — 31 (8+13+10).

Судьи: Ромасько, Степучев.

7 ноября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик

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