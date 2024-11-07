«Нефтехимик» и «Ак Барс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Нефтехимик» примет «Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ в четверг, 7 ноября. Игра пройдет на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и телеканал «КХЛ». В Татарстане матч также будет показывать местный канал «ТНВ-Татарстан».

С ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — «Ак Барс» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате КХЛ «Нефтехимик» набрал 22 очка в 24 матчах, «Ак Барс» — 27 очков в 20 играх. В предыдущих матчах обе команды встречались с «Барысом»: нижнекамцы потерпели поражение (1:2Б), а казанцы одержали победу (2:1Б).

Матч «Нефтехимик» — «Ак Барс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.