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Сегодня, 17:30

«Нефтехимик» — «Ак Барс»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Нефтехимик» и «Ак Барс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Нефехимик», ВКонтакте
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«Нефтехимик» примет «Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ в четверг, 7 ноября. Игра пройдет на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и телеканал «КХЛ». В Татарстане матч также будет показывать местный канал «ТНВ-Татарстан».

С ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — «Ак Барс» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате КХЛ «Нефтехимик» набрал 22 очка в 24 матчах, «Ак Барс» — 27 очков в 20 играх. В предыдущих матчах обе команды встречались с «Барысом»: нижнекамцы потерпели поражение (1:2Б), а казанцы одержали победу (2:1Б).

Матч «Нефтехимик» — «Ак Барс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик

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